SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Bryan Mbeumo, da seleção de Camarões, chamou a atenção do público dos Estados Unidos durante a partida contra a Suíça, válida pela Copa do Mundo de 2022, nesta quinta-feira (24). Mas não foi por seu desempenho na partida. Mbeumo impressionou os norte-americanos devido a sua semelhança com LeBron James, astro do basquete.

O atacante do Brentford tem 23 anos, 14 a menos que a estrela do basquete. Mesmo assim, a aparência de Mbeumo rendeu comparações ao tetracampeão da NBA.

A semelhança entre Mbeumo e LeBron viralizou nos Estados Unidos. Internautas e páginas de memes comentaram o caso nas redes sociais.

"É por isso que o LeBron esteve fora dos últimos cinco jogos", ironizou uma página de torcedores do Los Angeles Lakers. O astro da NBA ficou fora de partidas recentes devido a um problema no adutor.

"Michael Jordan é o seu GOAT (maior de todos os tempos)? Por acaso ele jogou na Copa do Mundo igual LeBron James?", brincou outro usuário do Twitter.