SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé foi o grande protagonista da classificação antecipada da França para o mata-mata da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Além de fazer os dois gols da vitória sobre a Dinamarca, neste sábado (26), pela segunda rodada do Grupo D, o craque francês de 23 anos assumiu a artilharia do Mundial com três tentos e atingiu marcas impressionante no torneio. Após a partida, a imprensa francesa agradeceu ao jogador pela vaga assegurada nas oitavas de final.

"O salvador", classificou o jornal RMC Sports, acrescentando que o astro do PSG "fez a diferença" e que foi "imparável" no duelo. A publicação avaliou o camisa 10 com a maior nota entre os jogadores da seleção: 8,5. "Obrigado, Mbappé", complementou.

Com os dois gols marcados, Mbappé chegou ao seu 31º pela seleção francesa. O L'Equipe enfatizou que o jovem jogador igualou Zinédine Zidane como o sétimo maior goleador da história dos Les Bleus e em menos partidas disputadas -62, diante de 108 do ex-jogador.

Além disso, ele soma sete gols em nove partidas em Copas e superou outro ídolo francês. "Mbappé ainda não tem dois Mundiais, mas já é o segundo maior artilheiro francês na história da competição. Ele agora está à frente de Zidane e Platini (5), além de Thierry Henry (6)", escreveu o jornal. Ele está agora atrás apenas de Just Fontaine, que marcou treze vezes na Copa de 1958.

O Le Parisien também fez os seus destaques sobre a joia francesa. "Campeão do Mundo aos 19 anos, Mbappé almeja a dobradinha com a seleção francesa pouco antes de completar 24 anos", ressaltou. Se a seleção francesa chegar até a final do torneio no Qatar, que será disputada no dia 18 de dezembro, e conquistar o título, o atacante levantará a taça dois dias antes de seu aniversário.

O periódico ainda chamou atenção para outras estatísticas do jogador. Mbappé é o único jogador a igualar Pelé em gols marcados em Copas antes de completar 24 anos e possui a mesma quantidade de gols de Messi em Mundiais -o argentino marcou o sétimo nesta edição.

Já classificada, a seleção francesa joga para garantir a liderança em sua última partida pela fase de grupos. A terceira e última rodada do Grupo D será realizada na próxima quarta-feira (30) e terá os duelos Austrália x Dinamarca e Tunísia x França.