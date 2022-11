SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Croácia e Canadá se enfrentam neste domingo (27), às 13 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F na Copa do Mundo do Qatar. A partida é de imensa importância para ambas esquipes. Os croatas querem a classificação para as oitavas de final, e os canadenses, no entanto, buscam os seus primeiros pontos em sua primeira atuação no campeonato desde 1986.

Vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Croácia empatou, sem gols, em seu primeiro jogo na atual competição contra o Marrocos. Com as atuações das outras seleções na primeira fase do Grupo F, está em segundo na tabela, com a Bélgica líder, Marrocos em terceiro e Canadá na última posição.

O técnico croata, Zlatko Dalic, deve usar o que tem de melhor em sua equipe contra o Canadá. Uma das principais motivações em busca da vitória foi a declaração do treinador canadense John Herdman após sua equipe perder para a Bélgica no primeiro jogo da Fase de Grupos.

"Eu mostrei para eles que é isso que eles sabem fazer, e que nós vamos f... a Croácia, simples assim", disse o treinador canadense.

Zlatko Dalic minimizou na quinta-feira as declarações do comandante do Canadá. Já o atacante Ivan Perisic prometeu uma Croácia 'diferente' para confronto.

O rival precisa vencer para poder sonhar com uma possível classificação para as oitavas de final, mas já conta com uma grande atuação em sua primeira participação no Mundial de futebol desde 1986.

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Qatar)

Horário: às 13h (de Brasília) deste domingo (27)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e YouTube/Twitch (Casimiro)