SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zagueiro e capitão da seleção holandesa na Copa do Mundo do Qatar, Virgil Van Dijk foi criticado por outro ídolo do país, o ex-atacante Van Basten, após o empate da Holanda com o Equador em 1 a 1, na sexta-feira (25), pela segunda rodada do Grupo A.

O ex-atacante, campeão da Eurocopa de 1988, criticou especificamente o posicionamento do zagueiro do Liverpool no lance do gol do Equador, marcado por Enner Valencia.

"Van Dijk está apenas esperando e observando-o chutar. O que ele está olhando? Ele precisa estar em cima do atacante. Ele apenas o deixou chutar", disse o hoje comentarista.

Questionado sobre os comentários de Van Basten, o defensor holandês rebateu as críticas, dizendo que Van Basten "nunca é positivo". Além disso, Van Dijk disse que é "fácil falar do estúdio".

"Acho que ele nunca é positivo, então o que devo fazer com isso? É fácil falar do estúdio. Eu falhando como capitão? O que você quer que eu faça com essa informação? Eu estou sempre na frente. Lidero o time da melhor maneira possível", rebateu Van Dijk.

Sequência

A Holanda volta a campo na próxima terça-feira (29), às 12h (de Brasília), quando enfrenta o Qatar, no encerramento do Grupo A.

Os holandeses lideram a chave com quatro pontos, empatados com o Equador. Senegal, com três pontos, e Qatar, que ainda não pontuou, completam a classificação.