O grande destaque do oitavo dia de jogos da Copa do Catar é o clássico europeu do Grupo E entre Alemanha e Espanha, que será disputado a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

Após estrear com derrota para o Japão, os germânicos precisam de uma vitória na segunda rodada da chave para permanecerem com chances de classificação para as oitavas de final. Assim, a equipe comandada pelo técnico Hans Flick terá que juntar os cacos e somar pontos contra a forte seleção espanhola, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 na sua estreia.

O detalhe é que se a Alemanha sair de campo derrotada e o Japão pontuar diante da Costa Rica, os alemães ficarão sem chances de avançar para as oitavas de final já ao final da segunda rodada da fase de grupos.

O outro confronto do Grupo E está marcado para ser disputado a partir das 7h no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Diante da Costa Rica, os nipônicos buscam a segunda vitória consecutiva na competição, o que praticamente selaria sua classificação para a próxima fase.

No Grupo F, Bélgica e Marrocos medem forças a partir das 10h no Estádio Al Thumama. Se vencerem, os belgas se classificarão antecipadamente à fase das oitavas. Já o Marrocos busca uma vitória após uma estreia segura no empate sem gols com a seleção da Croácia.

Training harder for the next match ????????#DimaMaghrib ???????? pic.twitter.com/CvBx2llzY1 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 24, 2022

Já os croatas entram em campo às 13h para enfrentar o Canadá no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.

