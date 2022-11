SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cena chamou a atenção durante a vitória de Marrocos por 2 a 0 sobre a Bélgica, pelo Grupo F da Copa do Mundo. O atacante Michy Batshuayi, da seleção europeia, estava com as unhas pintadas. No polegar, havia o desenho de um urso panda.

As unhas receberam destaque após o segundo gol de Marrocos na partida. A transmissão exibiu imagens de jogadores belgas lamentando o resultado. Batshuayi foi flagrado no banco de reservas com a mão direita no queixo, a mão que estava com as unhas pintadas.

O atacante do Fenerbahce saiu da partida aos 30 minutos do segundo tempo, substituído por Charles De Ketelaere, quando o placar já era favorável aos marroquinos. Batshuayi vem sendo titular na Bélgica enquanto Lukaku se recupera de problemas físicos. Na primeira partida, o substituto deu conta do recado e foi responsável pelo gol da vitória belga sobre o Canadá na última quarta-feira (23).

Com a derrota, a Bélgica deixa a liderança do Grupo F, ultrapassada por Marrocos. Os Diabos Vermelhos somam 3 pontos e enfrentam a Croácia na última rodada, no dia 01º de dezembro, às 12h (de Brasília).