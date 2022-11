SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas antes do duelo entre Espanha e Alemanha, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar, o técnico espanhol Luis Enrique fez uma publicação emocionante nas redes sociais. O treinador de 52 anos gravou um vídeo enquanto andava de bicicleta e recordou que neste domingo (27) seria o 13º aniversário de sua filha Xana, que faleceu em 2019, aos nove anos.

"Já estamos no 14º dia de concentração [para a Copa]. Hoje não apenas enfrentamos a Alemanha, como também é um dia muito especial porque Xanita faria 13 anos. Amor, onde quer que esteja, tenha um bom dia, muitos beijos. Nós te amamos! Tchau", disse Luis Enrique.

Há quatro anos, o técnico ex-Barcelona informou o falecimento de sua filha devido a um câncer ósseo. Xana tinha um osteosarcoma, tumor ósseo maligno, e passou por tratamento de cinco meses. Luis Enrique, no comando da seleção desde 2018, ficou afastado de suas funções para acompanhá-la no hospital.

Luis Enrique está se destacando no Mundial do Qatar por ter virado streamer, além de desempenhar as funções treinador. O técnico começou a fazer transmissões ao vivo "sem filtro" e diverte torcedores.

Após golear golear a Costa Rica por 7 a 0 na estreia, a Espanha retorna a em campo às 16h (de Brasília), para enfrentar a Alemanha na segunda rodada do Grupo E.