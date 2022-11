SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dias depois da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar - vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia -, a família de Lucas Paquetá, titular no meio-campo da seleção brasileira, passou por um susto. Filippo, o filho mais novo do jogador, machucou o braço e precisou ser levado para um hospital em Doha.

Quem relatou o perrengue foi Duda Fournier, esposa de Paquetá. Ela contou que a lesão aconteceu após Filippo, que tem um ano e meio, cair do sofá. Ao ver que o garoto não movia o braço direito, Duda decidiu levá-lo ao hospital para saber exatamente o que aconteceu. Um exame de raio-X detectou uma microlesão.

"A gente estava sentado no sofá vendo TV e, do nada, em questão de segundos, o Filippo botou a cabeça para baixo e virou. Ele caiu de cima do sofá. Na hora, veio aquele desespero, todo mundo sem entender nada", relatou Duda, em um vídeo publicado nos stories, no Instagram.

"Eu peguei ele, comecei a mexer no corpinho dele inteiro para ver se estava tudo bem e percebi que ele não estava mexendo o bracinho direito. Aí eu preferi ir ao hospital. [...] Chegando lá, esperamos muito, acho que umas duas horas, e aí fizeram o raio-X. Graças a Deus, vimos que foi uma microlesão numa partezinha do braço dele, que é até uma cartilagem. Ele está dolorido, mais pelo trauma de ter batido. Já acalmou meu coração", complementou.

Duda Fournier contou aos seguidores que, inicialmente, escondeu o acidente de Lucas Paquetá, pois não queria que o meio-campista ficasse preocupado. O marido só foi alertado depois do diagnóstico e dos primeiros cuidados.

O meio-campista da seleção brasileira apresentou sintomas de gripe hoje, mas deve ser titular mais uma vez amanhã (28), quando a seleção brasileira enfrenta a Suíça, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.