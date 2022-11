BELO HORIZONTE, MG (UOL - FOLHAPRESS) - Aos 23 anos, o lateral-esquerdo Matheus Bidu jamais disputou uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Guarani e campeão da Série B desta temporada com o Cruzeiro, o jovem jogador tem um sonho ambicioso: defender a seleção brasileira. Inspirado por Marcelo, que foi o dono da camisa 6 do Brasil e atuou por mais de uma década no Real Madrid, Bidu interessa ao Corinthians e a transferência para um dos principais clubes do país pode deixar o lateral mais próximo de realizar o sonho de vestir a camisa amarela.

Emprestado ao Cruzeiro até esta quarta-feira (30), Matheus Bidu já sabe que não vai ficar na Toca da Raposa. O clube mineiro tem até o fim do dia 30 para exercer a cláusula de preferência para comprar 60% dos direitos do atleta junto ao Guarani, por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual). Mas a diretoria celeste anunciou com antecedência que não vai exercer a opção de compra. O valor foi determinante para a desistência celeste, que prioriza a busca por reforços sem custos na aquisição.

Titular da equipe de Paulo Pezzolano, com 28 jogos disputados em 38 na Série B, Matheus Bidu é um lateral que se destaca pela qualidade ofensiva. Tanto que foi utilizado algumas vezes como ponta. A inspiração em Marcelo, que atualmente está no Olympiacos, da Grécia, é reforçada constantemente através de vídeos. Assistir os lances do lateral que é ídolo do Real Madrid é um dos passatempos favoritos de Matheus Bidu.

Junto da inspiração, vem o sonho de seguir os mesmos passos dados por Marcelo. Além de defender a seleção brasileira, atuar no futebol europeu é outro desejo de Matheus Bidu. E uma transferência para o Corinthians em 2023 é visto como algo muito importante, como apurou a reportagem com pessoas próximas ao jogador. Após a passagem pelo Cruzeiro, que Bidu classifica como o melhor momento da carreira, vestir a camisa do Timão daria um impulso importante nos planos do lateral.

Nascido e criado em Pirituba, na Zona Noroeste de São Paulo, Matheus Bidu se destacou no futebol desde muito novo. Bolsas em escolinhas e testes em vários clubes marcaram a infância e adolescência do jogador, que teve a primeira chance aos 14 anos, quando disputou o Campeonato Paulista sub-15 pelo Lemense. Mas a primeira passagem pelo interior foi curta e foram alguns meses sem nenhum clube, até aparecer a chance no time sub-17 da Portuguesa.

Foi lá também quando o apelido Bidu foi incorporado ao nome. Como o nome Matheus era bastante comum na Lusa, a solução foi oficializar o Bidu como uma espécie de sobrenome. Funcionou. A origem do apelido é sim a Turma da Mônica, o cachorro de Franjinha, um dos personagens da história em quadrinhos. Só que Matheus Bidu é a segunda geração da família a carregar o apelido. O primeiro foi o pai do lateral-esquerdo, por ser pequeno.

Aliás, a estatura fez com que Matheus Bidu recebesse outro apelido durante a passagem pelo Cruzeiro. De acordo com a ficha técnica, o lateral-esquerdo mede 1,72m de altura, embora visualmente pareça ser até menos. Considerado baixinho pelos companheiros de Toca de Raposa, Bidu era chamado de 'Anão Grande' pelos demais cruzeirenses.

Mas assim como aconteceu no Lemense, Bidu também ficou sem clube após defender a Portuguesa por um período. Até aparecer a chance no Guarani. Foi em Campinas que o lateral completou a categoria de base e se tornou profissional.