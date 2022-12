SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Inglaterra usa um obstáculo colocado entre as traves do gol para aprimorar as cobranças de pênaltis antes do mata-mata da Copa do Mundo do Qatar. A informação é do jornal The Times.

O equipamento é feito de uma rede com aberturas apenas nos cantos inferiores e superiores do gol, o que obriga o cobrador a bater em uma das extremidades, onde é mais difícil o goleiro adversário fazer a defesa.

O obstáculo é utilizado sem a presença do goleiro embaixo das traves.

Segundo o jornal, a prática não é novidade nos treinos do técnico Gareth Southgate, mas o treinador intensificou o uso neste Mundial.

A Inglaterra encara Senegal no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Qatar.