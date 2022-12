SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O regulamento da Copa do Mundo 2022 prevê cinco critérios de desempate na fase de grupos da competição.

Se duas ou mais seleções de um mesmo grupo ficarem empatadas no número de pontos, os primeiros critérios de desempate são, pela ordem:

- Saldo de gols (gols marcados - gols sofridos)

- Número total de gols marcados

Se nos dois critérios acima as seleções continuarem empatadas, serão adotados os seguintes, pela ordem:

- Pontos obtidos no confronto direto;

- Diferença de gols entre as equipes no confronto direto;

- Melhor Fair Play (Cartões amarelos e vermelhos)

No caso das seleções seguirem empatadas após todos os critérios citados acima, o Comitê Organizador da Copa fará um sorteio para definir quem avança.

Como funciona critério de cartões amarelos e vermelhos?

O critério de Fair Play prevê a seguinte pontuação para os cartões amarelos e vermelhos:

Cartão amarelo: menos 1 ponto;

Cartão vermelho indireto (segundo amarelo): menos 3 pontos;

Cartão vermelho direto: menos 4 pontos;

Cartão amarelo + vermelho direto: menos 5 pontos.

Como funciona a primeira fase?

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um.

Nesta fase, as quatro seleções jogam entre si em turno único e as duas melhores colocadas se classificam para a próxima fase.

O sistema de pontuação da Copa do Mundo é o tradicional aplicado em competições de futebol: a vitória dá 3 pontos, o empate, 1 ponto; a derrota, nenhum ponto.