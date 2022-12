SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Segunda colocada no ranking de seleções da Fifa e terceira colocada no Mundial da Rússia em 2018, a Bélgica chegou à Copa do Mundo do Qatar cercada de expectativas. No entanto, a seleção belga decepcionou e, com o empate sem gols com a Croácia nesta quinta-feira (1º), foi eliminada ainda na primeira fase, terminando na terceira colocação do Grupo F.

O treinador Roberto Martínez, que assumiu o comando da seleção belga em 2016, anunciou que não continuará no comando da equipe, mas fez uma projeção positiva. Citando jovens atletas da seleção, o técnico espanhol avaliou que a chamada "ótima geração belga" deixa um legado.

"Foram 6 anos maravilhosos que fizemos tudo o que faríamos em um clube e fizemos em uma seleção, amei o jogo que esse time jogou, foi um prazer e as pessoas na Bélgica apreciaram, mas é o tempo de aceitar que foi meu último jogo. Minha situação é clara, seria o fim independentemente do que acontecesse. Não teve nada a ver com a eliminação nessa etapa da Copa", disse, após a partida.

"Não é o fim de uma era. Temos o Tielemans, o Doku? É uma geração de ouro que está preparando a próxima. O legado fica. Hoje estamos fora da Copa do Mundo porque os padrões aqui são altíssimos. Queríamos ter passado para a próxima fase, mas todos querem, todos entregam tudo. Infelizmente não conseguimos. É uma pena. Fico triste, mas só podemos aceitar", acrescentou.

Na opinião de Roberto Martínez, o jogo contra a Croácia foi o melhor da Bélgica em toda a Copa do Mundo. O treinador ressaltou que as duas primeiras atuações ficaram abaixo do esperado, dizendo que a derrota para Marrocos por 2 a 0, no segundo jogo, foi merecida.

"Só jogamos um jogo nessa Copa. Nos dois primeiros tivemos medo e não fomos a equipe que somos. Sentimos os barulhos de fora e isso nos custou. Hoje, foi uma performance que senti que éramos um time melhor que a Croácia. Senti que se passássemos as pessoas veriam a verdadeira Bélgica. Infelizmente, jogamos fora os dois primeiros jogos.", complementou o treinador, que anunciou sua saída do comando da seleção.

Se a Bélgica foi a decepção, o Marrocos foi a surpresa positiva no Grupo F, terminando a fase de grupos na liderança da chave, com sete pontos. A Croácia, com cinco pontos, terminou em segundo lugar, seguida pelos belgas, com quatro, enquanto o Canadá não somou pontos.