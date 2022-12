MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Luis Suárez não tem que pedir desculpas para Gana pela mão na bola em 2010, já que não foi ele quem perdeu o pênalti. Essas foram as palavras do atacante uruguaio na coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (1). As duas seleções se encontram na sexta-feira (2), às 12h, no estádio Al Jaoub, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Para ser sincero, não me desculpo por isso. Eu bati a mão na bola, mas o jogador de Gana errou o pênalti, não eu. Talvez eu peça desculpas se machuquei um jogador, mas nesta situação, recebi um cartão vermelho, o árbitro deu o pênalti, não é minha culpa", respondeu.

Em 2010, o lance parecia gol certo para Gana. Suárez, em cima da linha, não teve dúvidas e defendeu a bola com a mão. Foi expulso. Asamoah Gyan pegou a bola e fez a cobrança, no travessão. Suárez, que ainda estava indo para os vestiários, comemorou bastante. A malandragem uruguaia se pagou e o time ficou em 4º lugar do mundial da África do Sul.

Suárez até considerou aquele momento "a defesa da Copa", nas palavras dele.

"Quando vi que [o pênalti] foi na trave senti uma felicidade enorme. Vieram me abraçar e disseram que tinha sido graças a mim", vibrou o jogador, após a partida. "Para mim, foi a defesa da Copa. Serviu para que a equipe pudesse vencer nos pênaltis."

A situação deste ano é mais uma vez delicada para o Uruguai. Última do grupo com somente um ponto, a seleção sul-americana precisa vencer a partida e torcer para que a Coreia do Sul não vença Portugal para se classificar às oitavas. Já Gana pode garantir a classificação com um empate, já que é vice-líder do grupo, com três pontos, a depender da outra partida da chave.

O resultado é importante para o Brasil, já que seu adversário das oitavas de final sairá deste grupo.

ESCALAÇÕES

Na seleção uruguaia, a única dúvida deve ser Ronald Araujo, que ainda se recupera de lesão. O técnico Diego Alonso pode ir a campo com: Rochet; Giménez, Godin e Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino e Olivera; Núñez e Gómez (Cavani).

A Gana, por sua vez, não tem desfalques confirmados, e o técnico Otto Addo pode ir começar a partida com a mesma formação da vitória sobre a Coreia do Sul na segunda rodada: Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah; Partey e Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew e Williams.

Estádio: Al Janoub, em Al-Wakrah (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+