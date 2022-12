O técnico Tite definiu os 11 titulares da seleção brasileira que encara Camarões logo mais, às 16h (horário de Brasília), pela terceria e última rodada da fase de grupos da Copa do Catar. Se o Brasil ganhar, manterá a liderança da chave G, com 100% de aproveitamento, e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5) pelas oitavas de final. Os sul-coreanos avançaram nesta sexta( 2) após vitória por 2 a 1 sobre Portugal, pelo Grupo H.

?????????????? Os 11 iniciais do @CBF_Futebol para a partida contra #Camaroes, pela última rodada do Grupo G da @FIFAWorldCup.



???? Já classificado às oitavas de final, o #Brasil busca o primeiro lugar da chave. #AcrediteNoSeuContinente #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/PqjnESidRd — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 2, 2022

Assim como havia adiantado ontem (1º) em coletiva, o técnico Tite optou por poupar jogadores que costumam ser titulares para observar os atletas que tiveram poucas oportunidades nesta edição do Mundial.

“Só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível de eles competirem. É um risco? Sim, mas uma oportunidade para mostrarem toda sua qualidade”, afirmou o treinador.

