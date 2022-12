SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de marcar seu primeiro gol na partida da França contra a Polônia pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (4), Kylian Mbappé, 23, encostou um joelho no chão, colocou o braço direito atrás das costas, voltou a cabeça para baixo e pôs o polegar em seu nariz

A postura, que lembra a célebre escultura "O Pensador", de Rodin, é uma criação do irmão do atacante francês, de acordo com a revista GQ.

Na adolescência, Ethan Mbappé fez um gol em uma partida de Playstation disputada contra o hoje jogador do Paris Saint-Germain, se levantou para comemorar e improvisou o gesto, usado agora no Qatar.

Mbappé, que pediu aprovação do irmão para usar sua comemoração, havia empregado o gesto ao festejar um gol da seleção francesa contra a Austrália em 22 de novembro e, na temporada 2021-2022 do Campeonato Francês, em partida do PSG contra o Lorient.