O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, a partir das 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5) no Estádio 974, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Catar. Acompanhe o lance a lance da partida aqui, participando com comentários e votando nas enquetes. Bom jogo!

brasil | Catar | Copa 2022 | Copa do Mundo | Coreia do Sul | Esportes