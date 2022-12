SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Caso avance para a próxima fase - até o momento em que esse texto foi publicado vencia por 4 a 0-, a equipe comandada por Tite já tem data para entrar em campo novamente.

O Brasil voltaria a campo na sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. O adversário do vencedor de Brasil x Coreia do Sul será a Croácia e o jogo será disputado a partir das 12h. Veja a tabela completa com todas as partidas do torneio.

A Croácia se classificou também nesta segunda-feira. A equipe venceu o Japão nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Na última Copa do Mundo, o Brasil acabou eliminado justamente nas quartas de final, quando foi derrotado pela equipe da Bélgica pelo placar de 2 a 1. Na época, a equipe também era comandada pelo técnico Tite.

A Croácia, por sua vez, é a atual vice-campeã mundial. A equipe fez história na Copa da Rússia ao chegar à final da competição pela primeira vez. Na oportunidade, os croatas acabaram derrotados pela França por 4 a 2.

Na Copa de 2022, a Croácia se classificou na primeira fase em segundo lugar de seu grupo, que contava também com as seleções de Bélgica, Marrocos e Canadá. O principal destaque do time é o meia Modric, que atua pelo Real Madrid e foi decisivo na campanha histórica de 2018.

Quem avançar do confronto entre Brasil ou Coreia do Sul e Croácia enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Holanda e Argentina.