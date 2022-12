- Neymar elogia jogo coletivo da seleção e agradece carinho da torcida

A Fifa elegeu Neymar como o melhor da partida na vitória de 4 a 1 do Brasil sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O craque retornou de lesão no tornozelo, sofrida no primeiro jogo da competição, contra a Sérvia.

Neymar marcou seu primeiro gol na Copa, de pênalti, e foi decisivo na construção de jogadas, nos contra-ataques e chamando a marcação para a participação efetiva dos companheiros de equipe. Em entrevista coletiva concedida após a partida, o camisa 10 destacou o jogo coletivo da seleção brasileira, afirmando que todos foram bem.

Notícias relacionadas:

O atacante também agradeceu a todas as mensagens recebidas durante a sua recuperação da lesão no tornozelo e afirmou que a sexta estrela que exibia em seu short na concentração brasileira não era uma provocação aos adversários, mas sim seu objetivo e seu sonho.

Íntegra da entrevista:

Avaliação do prêmio de melhor do jogo e também da torcida brasileira.

Neymar: Primeiramente, agradecer a Deus por me fazer ter forças para voltar, buscar o treinamento e seguir para fazer tudo o que eu tinha que fazer para jogar. Agradecer a todos os doutores, fisioterapeutas e meus companheiros, que me deram forças nesses dias que foram importantes para mim. Estou muito feliz por ter voltado a jogar, a jogar bem. É difícil você entregar um prêmio de melhor do jogo para alguém do Brasil hoje, porque acho que todos jogaram muito. Estão de parabéns e ficamos muito felizes com nossa atuação. É o que desejávamos, passar, jogar bem e merecer vencer. E fizemos isso lá dentro. A torcida está de parabéns, estão fazendo uma festa muito linda.

Sentiu o tornozelo? O desempenho foi dentro do que esperava?

Neymar: Não senti nada, graças a Deus. O desempenho foi muito bom, gostei muito da minha partida de hoje, mas acho que dá para melhorar sempre, é o que sempre busco. Acho que não posso ficar satisfeito pelo jogo de hoje, e sim seguir crescendo juntamente com a equipe. O destaque de hoje foi o nosso elenco, o time completo, não foi apenas um jogador. Estou muito contente, muito feliz pelo desempenho de todos os meus companheiros.

Recado para a torcida brasileira.

Neymar: Só quero agradecer todo o carinho e apoio que me mandaram quando me machuquei. A noite na qual me machuquei foi muito difícil. Passaram mil coisas na minha cabeça, dúvidas, medo, e tive o suporte de todos os meus companheiros, da minha família, de buscar forças de onde eu já não tinha mais. Ler mensagens boas, com todos mandando boas energias, me confortou bastante. Agradeço a todos que, desde o primeiro minuto, me mandaram mensagens, às pessoas que oraram por mim. Obrigado de coração, não tenho como agradecer. Minha forma de agradecimento vai ser dentro de campo, fazendo de tudo para que a seleção brasileira possa ganhar. Viemos aqui para isso, com essa missão, com esse sonho. Quando botei a estrela no meu short não foi para desmerecer nenhum rival, e sim para demonstrar o que estava vindo em busca, que é meu sonho, é um objetivo de toda a minha equipe e meu também. Estamos cada vez mais perto, agora temos mais um passo a dar. Estou muito feliz e contente. Obrigado a todos os brasileiros, vai dar tudo certo e tenho certeza de que vamos sorrir no final.

Tags:

brasil | Catar | Copa 2022 | Copa do Catar | Coreia do Sul | Esportes | futebol | Neymar | Oitavas de Final