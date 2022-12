SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (4), após derrota por 3 a 0 pra a Inglaterra, a seleção de Senegal anunciou, nesta terça-feira (6), para quem vai sua torcida na próxima fase do Mundial: Marrocos.

"Boa sorte aos nossos irmãos marroquinos. A última seleção africana lutando pelo título do torneio", escreveu o perfil da seleção senegalesa no Twitter.

Marrocos e Senegal foram os dois representantes do continente africano nas oitavas de final da Copa. Enquanto os senegaleses ficaram pelo caminho, os marroquinos surpreenderam e eliminaram a favorita Espanha.

Após empate sem gols no tempo normal, Marrocos contou com o brilho do goleiro Bounou, que defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis, ajudando a seleção marroquina a vencer por 3 a 0 e garantir a classificação.

Marrocos volta a campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), quando enfrenta o vencedor de Portugal x Suíça.