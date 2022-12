DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A relação de carinho e confiança entre Richarlison e Tite é um dos fatos mais marcantes da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Quem vive os bastidores da equipe nota que, apesar de terem comportamentos e maneiras de ser e de se expressar muito diferentes, eles desenvolveram um laço forte nos últimos meses e semanas.

Essa relação chegou ao ponto máximo durante a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa, na última segunda-feira (5). Na comemoração do gol marcado por Richarlison, o treinador fez os passos da "Dança do Pombo", homenagem ao atacante e muito popular no vestiário da seleção.

Auxiliares próximos, amigos e familiares de Tite ficaram surpresos com a dança, segundo ouviu a reportagem. Tite costuma controlar reações e calcular o peso de seus gestos e palavras antes de qualquer ação pública. Tanto é que admitiu ter ficado com medo de a dança ser interpretada como desrespeito ao rival e pediu para os jogadores fazerem uma rodinha para lhe esconderem, o que não deu muito certo.

O medo de Tite foi confirmado. Ex-jogador da seleção irlandesa e do Manchester United, Roy Keane foi um dos que criticou as dancinhas dos jogadores da seleção e alfinetou o treinador ao vivo na TV: "É desrespeitoso. Até o treinador está no meio. Eu não gosto disso."

Tite gosta de estar por dentro dos assuntos que mobilizam seus comandados. Prova disso, como mostrou o UOL, é que já se esforçou para atualizar o vocabulário e conhecer expressões que eles usam, como "de boa", "papo reto", "amém", "só que não" e "isso me pega". A dança foi um desses elementos que Tite quis desbravar.

Certo dia, no vestiário, viu os jogadores ensaiando os passos de uma música chamada "Pagodão do Birimbola", muito popular no TikTok, e quis saber mais. O grupo lhe fez prometer que dançaria junto quando fizessem gol, mas achou muito difícil a coreografia do grupo 'Os Quebradeiras'. O plano B foi a 'Dança do Pombo', que é só colocar as mãos na cintura em formato de xícara e movimentar o pescoço para frente.

Quem conhece Tite tem a impressão de que é preciso muito carinho envolvido para que o treinador dance com os jogadores, ainda mais uma dança que homenageia um atleta específico. O que conquistou Tite em Richarlison foi a pureza, o comportamento leve e tranquilo no dia a dia, sempre tratando de cultivar o bom ambiente do grupo. O que conquistou Richarlison em Tite foi o olho no olho, as conversas sinceras e diretas sobre decisões de escalação e funções em campo.

Outro episódio recente que demonstra a boa relação entre Richarlison e Tite foi numa janela de amistosos já neste ano. O treinador estava reunido com o elenco e quis dizer que entendia o sentimento dos jogadores a respeito de determinada situação porque já tinha sido jogador profissional no passado. "Vocês não sabem que eu jogava. Alguém aí me viu jogando?", perguntou Tite na rodinha.

Richarlison respondeu: "Jogava muito, professor".

Fazendo as contas, Richarlison nasceu em 1997, quase dez anos depois da aposentadoria de Tite dos gramados. Sabendo disso, o técnico não aguentou: "Tu é vagabundo, rapaz. Sem vergonha". E gargalhou junto com seus jogadores.

Se tudo continuar como está, sorte do Brasil: Richarlison é o artilheiro da seleção na Copa do Mundo, com três gols marcados.