RIO DE JANEIRO, RJ (UOLA/FOLHAPRESS) - Reserva após a chegada de Fábio, Marcos Felipe pode respirar novos ares em 2023. O goleiro recebeu uma proposta de empréstimo do Bahia e conversa com o Fluminense por uma liberação. O time carioca está disposto a liberar, mas apenas no caso da renovação do contrato do jogador, que tem vínculo até o fim do ano que vem.

A informação foi dada inicialmente por O Globo e confirmada pelo UOL Esporte, que apurou ainda que o goleiro já está discutindo essa extensão com o Fluminense para chegar a um denominador comum. A princípio, se o clube tricolor carioca liberar, ele tem vontade de ir para o Bahia. Sem espaço atualmente, o arqueiro quer voltar a ter sequência.

Marcos Felipe já tinha manifestado anteriormente a vontade de ganhar mais minutos. Se dependesse dele, permaneceria no Fluminense, mas Diniz já garantiu que Fábio seguirá sendo o titular na próxima temporada. Criado em Xerém, o goleiro perdeu espaço com o ex-Cruzeiro. Desta maneira, sabe que só conseguirá jogar se deixar o clube agora.

Caso acerte com o Bahia, Marcos Felipe pode reencontrar dois ex-companheiros de Fluminense, os jovens Gabriel Teixeira e Kayky. O Bahia ofereceu US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual) para comprar Biel, que pertence ao Flu até o fim de 2025. Já Kayky chegaria por empréstimo do Manchester City, para onde foi vendido.

