SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção argentina, campeã da Copa do Mundo 2022, desembarcou no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires nesta terça-feira (20) por volta de 2h20 (horário de Brasília). No entorno do aeroporto, milhares de pessoas aguardavam a chegada dos jogadores, que embarcaram num ônibus aberto rumo ao centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), onde descansam por algumas horas até a festa com a torcida, marcada para às 12h, na Praça do Obelisco, centro da capital.

Um dia após a conquista do tricampeonato com a vitória sobre a França, o troféu da Copa do Mundo retorna à Argentina, encerrando um jejum de 36 anos da Alviceleste.

O clima de festa na chegada dos jogadores tomou conta dos arredores do aeroporto, com a torcida que se deslocou de toda a Grande Buenos Aires disposta a ver, ainda que de longe, a equipe que defendeu as cores do país. O hit de La Mosca estava na boca dos torcedores, que empunhavam bandeiras, camisas, réplicas da Taça e outros símbolos da paixão pelo futebol.

Assim que a aeronave taxiou, surgem Lionel Messi - com o troféu na mão e a medalha reluzente no peito, sobre o uniforme azul escuro - e Lionel Scaloni, o técnico que conduziu a seleção no Catar e sagrou-se campeão aos 44 anos. Na sequência, desembarcam os jogadores, alguns trajando o uniforme branco, outros, com a camisa azul clara e o manto do time.

Por volta das 3h começou o deslocamento do ônibus aberto lentamente pelas ruas tomadas pela multidão de torcedores.

O governo argentino decretou feriado nacional na terça-feira (20) para que o povo possa acompanhar a seleção e celebrar o título mundial. Autoridades locais estimam movimento ainda maior do que o do último domingo na área do Obelisco, logo após o jogo da vitória, quando mais de um milhão de pessoas se concentraram na Praça da República para festejar.

