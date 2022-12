SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-astro da NBA Amar'e Stoudemire foi preso em Miami depois de supostamente socar e esbofetear sua filha, segundo os registros do Departamento de Polícia de Miami.

Stoudemire, de 40 anos, é acusado de agressão. Ele nega as acusações.

Segundo informações locais, Stoudemire supostamente entrou no quarto de sua filha no sábado (17) à noite e a acusou de responder à avó. Com isso, deu um soco em sua mandíbula, um tapa em seu rosto -- deixando-a com o nariz sangrando -- e então repetidamente deu um tapa no "lado esquerdo de seu corpo".

Um dos policiais que atendeu à cena escreveu no relatório que "observou manchas de sangue no suéter e na calça de moletom da vítima".

A adolescente mandou uma mensagem para sua mãe com uma foto chorando e com sangue escorrendo pelo rosto. A mãe da menina ligou para Stoudemire e ele a aconselhou a pegar a filha porque ela estava sendo "desrespeitosa".

Stoudemire disse que sua filha ligou para a mãe porque estava "triste" por ter "recebido uma surra por ser desrespeitosa e mentirosa". Quando foi solicitado para o ex-jogador explicar melhor a situação, ele se recusou a responder e foi preso, segundo a emissora americana CBS.

"Nas últimas 24 horas, um incidente na casa da minha família levou-me a ser acusado de agredir minha filha. É uma alegação baseada em um relatório que não condiz com os fatos. (...) Com o desenrolar da investigação, os fatos mostrarão que as alegações são infundadas, já que a condição médica de minha filha não é resultado de ter sido agredida por um pai que tem quase 2,10 metros de altura e pesa 100 quilos. Eu nunca poderia me ver agredindo qualquer pessoa, especialmente meus filhos. Respeito, protejo e amo minha família, principalmente meus filhos", escreveu o ex-jogador da NBA em seu Intagram.

Amar'e tem duas filhas, Ar'e, de 17 anos, e Assata , de 14, ainda de acordo com o veículo, e não ficou claro qual delas estava envolvida no incidente. Além delas, ele também é pai de Amar'e Jr. de 16, e Alijah Casares, de 9.

O ex-jogador jogou pela última vez na NBA em 2016. Recentemente, ele foi assistente de desenvolvimento de jogadores do Brooklyn Nets de 2020 até o final da temporada 2021-2022.