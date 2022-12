SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação em definitivo do atacante Wanderson junto ao Krasnodar, da Rússia. O atacante de 28 anos fechou contrato com o Colorado até dezembro de 2025.

Wanderson chegou em 2022 e marcou 7 gols em 32 jogos.

O Inter foi o primeiro clube no Brasil de Wanderson, que começou a carreira no Ajax-HOL. Segundo reforço para a temporada 2023, o Inter não divulgou os valores do negócio.

Antes de Wanderson, o clube anunciou o zagueiro-lateral Mário Fernandes.

O Internacional começa a temporada 2023 no dia 21 de janeiro, na abertura do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no Beira-Rio.