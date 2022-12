SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Everton Ribeiro participou de um evento beneficiente e projetou como será 2023 com Vítor Pereira no comando do Flamengo.

O meio-campista afirmou que o treinador já está adaptado ao futebol após passagem pelo Corinthians.

O Flamengo anunciou um acordo com o técnico português --sucesso de Dorival Jr-- no início de dezembro.

"A expectativa é muito boa. É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023", afirmou Everton Ribeiro ao Sportv.

O jogador destacou o "pegado" início de ano do Rubro-Negro, que disputará o Mundial de Clubes entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

"Temos de nos preparar bem. Tem dez dias que estou de férias. Temos de nos preparar bem, fazer uma pré-temporada boa para ganhar os títulos que sonhamos", completou.

O Flamengo jogará a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca no começo da temporada.

A reapresentação está marcada para o dia 26 de dezembro (próxima segunda-feira), no CT Ninho do Urubu. A equipe sub-20, que iniciará o Campeonato Carioca, já está treinando.

O técnico Vítor Pereira só iniciará os trabalhos no dia 2 de janeiro. Isso foi uma determinação jurídica dos advogados do Flamengo, já que o treinador português ainda possui contrato com o Corinthians até 31 de dezembro.