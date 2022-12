SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante do Arsenal passou por cirurgia no começo do mês e se recupera de uma lesão no joelho direito.

O atacante de 25 anos se machucou durante a Copa do Mundo, no jogo contra Camarões, pela fase de grupos, e precisou ser cortado da seleção brasileira.

Gabriel Jesus retornou à Inglaterra e passou por cirurgia no dia 6 de dezembro, em um hospital de Londres. Ele teve alta no dia seguinte.

O Arsenal evita dar prazo para o retorno de Gabriel Jesus aos gramados, mas o prazo médio de recuperação para essa lesão é de três meses.

"A expectativa do atacante é voltar a jogar ainda na atual temporada de 2022/23.É muito difícil colocar um prazo para ele voltar. Conhecendo ele, eu prefiro não dar uma data de retorno para os gramados", declarou Mike Arteta, técnico do Arsenal.

Líder da Premier League, o Arsenal de Gabriel Jesus volta aos gramados no dia 26 de dezembro, quando enfrenta o West Ham, no Emirates.