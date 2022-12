SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 43, compartilhou um texto com agradecimentos ao SporTV e aos outros apresentadores do programa "Tá na Copa": Igor Rodrigues, Magno Navarro e o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa.

A mensagem de agradecimento foi divulgada no Instagram. "Obrigado, SporTV, por acreditar. Obrigado ao Igor, Magno e Aloísio pela companhia. Obrigado pela minha equipe por fazer ser possível. Obrigado a cada um dos envolvidos. Amo vocês e levo o 'Tá na Copa' no coração".

A artista fez sucesso durante a Copa do Mundo disputada no Qatar. Deborah Secco movimentou as redes sociais com a ousadia nos looks e nos comentários durante a cobertura do canal esportivo.

Ela comentou sobre a escolha dos figurinos em entrevista ao Gshow. "Quem teve a ideia de customizar esse uniforme foi da Carol, a figurinista do SporTV, em uma tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou uma jornalista, muito menos uma comentarista esportiva. Eu sou uma atriz em busca de entretenimento".

Os melhores momentos de Deborah Secco durante o mundial envolveram piadas com o ex-marido, o comentarista da TV Globo Roger Flores, e a revelação do "crush" no cantor Herbert Vianna, vocalista dos Paralamas do Sucesso, durante a adolescência.