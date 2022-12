SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos do presidente Andres Rueda se caracterizou, entre outras coisas, pela fama de "mau vendedor". Com dificuldades financeiras, o time negociou barato alguns atletas como Lucas Veríssimo, Luan Peres, Diego Pituca, Kaiky e Soteldo. Agora, o cenário é diferente.

O Santos ainda tem limitações de orçamento, mas vive momento melhor.

O presidente Andres Rueda prevê a venda de jogadores, mas desde que pelo valor exigido pelo Peixe.

Nos últimos dias, o Santos recusou propostas ou ignorou sondagens por John, Felipe Jonatan, Lucas Pires, Lucas Braga, Vinicius Zanocelo, Ângelo e Marcos Leonardo.

O coordenador esportivo Falcão pediu a Rueda para segurar o elenco. Ele entende que o grupo precisa ganhar consistência.

PROMESSA AO COMANDANTE

O técnico Odair Hellmann concordou com a "pausa" no mercado depois das chegadas de Messias, João Lucas, Dodi e Mendoza, mas pedirá reposições se o Santos negociar algum dos jogadores importantes do atual elenco.

CURIOSIDADE

Um agente falou assim, ao UOL: "Trouxe uma proposta boa para o Ângelo, e o Rueda nem quis ouvir".