SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do Rei Pelé foi embalsamado e o velório ocorrerá por meio de caixão com urna aberta nesta segunda-feira (2), a partir das 10h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O procedimento feito foi a tanatopraxia. O preparo do corpo aconteceu no próprio Hospital Albert Einstein, na sala climatizada.

Isso permitirá que o velório tenha caixão com urna aberta na Vila Belmiro. O corpo será levado pela estrada, com uma escolta da polícia de choque.

A saída do hospital está prevista para 2h desta segunda-feira. O Cerimonial Mandu fará os últimos procedimentos hoje, às 23h.

A tanatopraxia prepara o cadáver antes do funeral, com o intuito de garantir uma aparência melhor no velório.

O embalsamento, como é popularmente conhecido o procedimento, foi utilizado pelo Cerimonial Mandu em outras personalidades, como Gugu, Itamar Franco, Sócrates, Joelmir Beting, Arnaldo Jabor e Tarcísio Meira.

COMO SE DESPEDIR DO REI

O velório de Pelé ocorrerá para o público em geral a partir das 10h da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. O sepultamento está previsto para acontecer na terça-feira (3), às 12h, em um mausoléu reservado para a família no Memorial Necrópole Ecumênica.

O caixão será posicionado no centro do gramado. Haverá uma tenda no campo para a família e ex-companheiros de Pelé no Santos e outra para autoridades.

O público geral terá acesso à Vila Belmiro por meio dos portões 2 e 3, com saída para os portões 7 e 8. Autoridades entrarão pelo portão 10.

O velório terá 24 horas de duração e terminará às 10h de terça-feira, quando se iniciará um novo cortejo pela cidade de Santos antes do sepultamento.

O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, a Dona Celeste. Se o clima permitir, o corpo será levado pelo carro do Corpo de Bombeiros.