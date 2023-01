BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está muito próximo de confirmar a contratação do meia Patrick. O clube mineiro já acertou detalhes com o São Paulo e aguarda apenas a assinatura de contrato para anunciar Patrick como o sexto reforço da temporada. Na Cidade do Galo, Patrick vai reencontrar Edenilson, com quem formou dupla por quatro anos no Internacional.

Patrick e Edenilson atuaram juntos por quatro temporadas, entre 2018 e 2021, mas não conquistaram títulos pelo Inter.

Foram quatro vices em quatro anos. Dois do Campeonatos Gaúcho (2019 e 2021), um da Copa do Brasil (2019) e um do Campeonato Brasileiro (2020).

Patrick também foi indicação do técnico Eduardo Coudet, com quem teve e melhor temporada no Beira-Rio. Em 2020 foram 52 jogos, oito gols e cinco assistências.

O Atlético-MG vai gastar cerca de R$ 14 milhões para refazer a dupla do Colorado. Foram R$ 6 milhões por Edenilson e R$ 8 milhões por Patrick.

O NEGÓCIO

A negociação entre Atlético-MG e São Paulo por Patrick já está em estágio avançado. O tempo de contrato do jogador, a forma do pagamento e a divisão dos direitos já estão definidos. O clube alvinegro vai pagar R$ 8 milhões pelo meia, em parcelas que vão até 2025. Inter e Monte Azul vão manter 10% dos direitos cada um. O Atlético-MG ficará com os outros 80% e o São Paulo não terá mais nenhum vínculo com Patrick.