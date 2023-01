SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu a Penapolense neste domingo (8), pelo placar de 3 a 0, na última rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e se classificou para a segunda fase.

Os três gols do time mineiro foram marcados por Henrique, Jhosefer (de pênalti) e Arielson. A partida foi realizada no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O Cruzeiro terminou na liderança do Grupo 10 com 100% de aproveitamento, 14 gols marcados e apenas 1 sofrido. A Penapolense permaneceu com três pontos, caiu para a 3ª colocação, e aguarda a definição da partida entre Comercial-MS e Capivariano, que ocorre ainda neste domingo, às 13h (de Brasília).

Na próxima fase, de mata-mata, o Cruzeiro enfrenta o segundo colocado do Grupo 9 -que será definido entre Parauapebas, Velo Clube, Cuiabá e Tupã.

JOGO

O Cruzeiro dominou no início da partida, mas a Penapolense também pressionou e criou boas oportunidades ao longo do primeiro tempo. Destaque para a força das bolas paradas da Raposa, e um chute perigoso de Lima, dos mandantes, que passou raspando a trave.

Na volta do segundo tempo, a Raposa conseguiu manter o controle da posse de bola, mas passou a arriscar mais, construindo dois gols em menos de cinco minutos.

Depois dos gols, os comandados de Seabra diminuíram o ritmo, mas a Penapolense não conseguiu reagir, embora tenha tentado alguns chutes perigosos.