SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Romário publicou uma homenagem a Roberto Dinamite nas redes sociais. O ídolo vascaíno morreu neste domingo (8), aos 68 anos.

"Hoje nos despedimos de um dos maiores ídolos do Vasco e um dos maiores jogadores do Brasil. Toda minha solidariedade à família, amigos e fãs. Descanse em paz, Roberto Dinamite", escreveu.

Romário e Roberto Dinamite tiveram desavenças desde que Dinamite foi presidente do Vasco. Em 2012, o Baixinho se incomodou com a falta de oportunidades a seu filho Romarinho na base do time e ainda cobrou uma dívida do clube. Já Dinamite ameaçou tirar a estátua de Romário de São Januário.

Curiosidade: Os dois ex-atacantes jogaram juntos no Vasco. A estreia de Romário como profissional foi na vitória por 3 a 0 contra o Coritiba, com dois gols de Dinamite, em 1985. O Baixinho entrou no segundo tempo.

O QUE ACONTECEU:

Roberto Dinamite morreu neste domingo (8) aos 68 anos. Desde o fim de 2021, ele fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino.

Dinamite foi campeão com o Vasco do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.

O ex-atacante é o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco (1110 jogos) e maior artilheiro da história do clube (708 gols).

O ex-jogador foi eleito presidente do Vasco em 2008 e reeleito em 2011. Ele ficou no cargo até 2014.

O Vasco inaugurou em abril de 2022 uma estátua em homenagem a Roberto Dinamite, que fica atrás de um dos gols de São Januário.