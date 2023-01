SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gareth Bale anunciou sua aposentadoria do futebol aos 33 anos.

Bale jogou a última temporada no Los Angeles FC e foi importante na conquista do título da MLS.

O galês se destacou no início da carreira pelo Tottenham e foi contratado pelo Real Madrid para a temporada 2013/14.

Pelo time espanhol Bale conquistou 16 títulos, entre eles cinco vezes a Liga dos Campeões.

Ele se aposenta como maior artilheiro da seleção do País de Gales com 33 gols.

*

ÍNTEGRA DO PRONUNCIAMENTO DE GARETH BALE

Após consideração cuidadosa e cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional.

Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida. O mais alto dos pontos altos em 17 temporadas, que será impossível de replicar, não importa o que o próximo capítulo tenha reservado para mim.

Desde o meu primeiro toque no Southampton até o meu último com o LAFC e tudo mais, moldou uma carreira no clube pela qual tenho imenso orgulho e gratidão. Jogar e capitanear meu país 111 vezes foi realmente um sonho que se tornou realidade.

Mostrar minha gratidão a todos aqueles que fizeram sua parte nesta jornada parece uma impossibilidade. Sinto-me em dívida com muitas pessoas por ajudarem a mudar minha vida e moldar minha carreira de uma forma que eu nunca poderia ter sonhado quando comecei aos 9 anos de idade.

Aos meus clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid e finalmente LAFC. Todos os meus gerentes e treinadores anteriores, equipe de apoio, companheiros de equipe, todos os fãs dedicados, meus agentes, meus amigos e familiares incríveis, o impacto que vocês tiveram é imensurável.

Meus pais e minha irmã, sem sua dedicação naqueles primeiros dias, sem uma base tão sólida, eu não estaria escrevendo esta declaração agora, então obrigado por me colocar neste caminho e por seu apoio inabalável.

Minha esposa e meus filhos, seu amor e apoio me sustentaram. Bem ao meu lado em todos os altos e baixos, mantendo-me com os pés no chão ao longo do caminho. Você me inspira a ser melhor e a deixá-lo orgulhoso.

Então, sigo em frente com expectativa para a próxima etapa da minha vida. Um tempo de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura?