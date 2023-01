SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira (09) que assinou um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi.

O argentino tem um vínculo de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2027.

Rossi está em seus últimos meses de contrato com o Boca Juniors, clube que defendeu desde 2017.

O diretor executivo Bruno Spindel e o vice-presidente de futebol Marcos Braz estão em Buenos Aires desde a última sexta-feira (06).

A expectativa do Flamengo é que o goleiro acompanhe seus dirigentes na viagem para o Rio de Janeiro. No entanto, isso vai depender da liberação do Boca, que tem um vínculo com o jogador por mais seis meses.

Rossi tem passagens por Chacarita, Estudiantes, Defensa y Justicia e Lanús, da Argentina, e Antofagasta, do Chile.