SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liverpool venceu o Wolverhampton por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (17), no Molineux Stadium. O gol do confronto foi marcado por Elliott, no início da primeira etapa.

A partida foi válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Com o resultado, o Liverpool avança para a próxima fase da FA Cup e vai enfrentar o Brighton.

Após grande falha de Alisson no último jogo dos Reds, Klopp deixou o goleiro brasileiro no banco.

As partidas desta fase da Copa da Inglaterra são disputadas em confrontos únicos. No entanto, em caso de empate, é necessário disputar mais um jogo para saber qual equipe vai se classificar.

Foi exatamente isso que aconteceu neste duelo, já que o primeiro encontro entre Wolves e Liverpool acabou empatado em 2 a 2. Com isso, a partida desta terça se fez necessária.