RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF prepara uma grande novidade para a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, no próximo dia 28. Ela pretende exibir os lances em revisão do VAR nos telões do estádio Mané Garrincha (DF) e em tempo real para os torcedores. O projeto foi revelado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

A CBF quer utilizar o jogo como teste para encaminhá-lo à Fifa. A entidade máxima do futebol mundial ainda é reticente quanto à ideia. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido para apitar a Supercopa.

"No jogo da Supercopa a ideia é que o VAR seja exibido no telão. E com essa análise a gente possa ter argumentos para chegar à Fifa e pedir a autorização dela para que nossas competições possam ter essa transparência. Fica melhor para quem está assistindo", declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Apesar da vontade do presidente da CBF, muitos dos estádios das Séries A e B do Campeonato Brasileiro não possuem uma estrutura de telões que comporte tal tecnologia. Embora haja o interesse, o assunto precisará ainda ser mais aprofundado entre os clubes.