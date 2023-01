SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O mesatenista brasileiro Hugo Calderano foi campeão do WTT Contender em Doha, no Qatar, após derrotar o sul-coreano Jang Woojin por a 4 a 1, parciais de 12/10, 11/13, 11/3, 14/12 e 11/7.

É o segundo título de Calderano em apenas 21 dias de 2023. Ele já havia conquistado a etapa de Durban do World Table Tennis no último domingo (15).

Principal nome do tênis de mesa brasileiro, o atleta teve um excelente início de temporada em 2023. Com dois títulos nos dois torneios do ano, soma 10 vitórias em 10 partidas e se torna o maior campeão da história do WTT. Hugo tem outro título em Doha, em 2021 e venceu também em Tunes, na Tunísia, no ano passado.

O próximo desafio do campeão é a etapa de Amã, na Jordânia, entre 6 e 12 de fevereiro. Com o título, Hugo voltou a fazer parte do top-5 do ranking mundial de tênis de mesa.