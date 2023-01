Madureira e Fluminense medem forças, neste (22), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com início às 18h (horário de Brasília), a partida no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Rodrigo Ricardo.

O Tricolor suburbano, treinado por Felipe Arantes, empatou sem gols nas rodadas anteriores, contra o contra Vasco e Flamengo.

????? "Essa questão de não sofrermos gols é muito importante, pois vai dando mais confiança aos jogadores na solidez da nossa organização defensiva, que começa com o nosso atacante quando perdemos a posse da bola." - Felipe Arantes.



???? Wanderson Colino/MEC pic.twitter.com/Gqk6qkalGd — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) January 20, 2023

Já o Tricolor das Laranjeiras soma duas vitórias no Carioca. Superou o Resende, na estreia por 2 a 0 e depois derrotou Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã. Nesta última partida, o treinador Fernando Diniz testou o jovem goleiro Pedro Rangel, 20 anos mais jovem que o titular posição, o experiente Fábio.

Há uma campanha para a meia-entrada solidária para quem doar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão revertidos para as vítimas das recentes chuvas no Espírito Santo.