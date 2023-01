SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Navarro e Bruno Tabata comandaram a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, nesta quarta-feira (25), por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O camisa 29 encerrou um jejum de 30 jogos, enquanto o meio-campista marcou pela primeira vez pelo clube alviverde. Person e Lucas Siqueira (contra) fecharam o placar.

Navarro chegou ao oitavo gol pelo Palmeiras, sendo o primeiro contra um adversário brasileiro. Os outros sete foram pela Copa Libertadores, contra equipes sul-americanas.

Além do gol, Bruno Tabata foi um dos destaques do time alviverde reserva em Itu, assim como Flaco López, que participou do lance do segundo gol e sofreu o pênalti.

O Palmeiras, porém, sofreu pela esquerda, ocupada por Kucevic e Vanderlan. O time de Abel Ferreira agora se prepara para enfrentar o Flamengo, sábado, pela Supercopa do Brasil.

O JOGO

O time de Abel Ferreira controlou a posse de bola, mas levou perigo na velocidade e viu Navarro aproveitar cruzamento de Mayke. O clube alviverde, porém, sofreu no setor de Vanderlan, mesmo com o Ituano pouco ameaçando Marcelo Lomba.

A dupla Kucevic e Vanderlan seguiu sofrendo para segurar os donos da casa e, minutos após boa defesa de Lomba, viram Person marcar.

O Palmeiras foi para cima do Ituano e chegou ao segundo gol em cobrança de escanteio. López cabeceou, mas foi o desvio no braço de Lucas Siqueira que matou o goleiro Paulino. Depois, Tabata converteu pênalti e fez seu primeiro pelo Palmeiras.

Com o placar sacramentado, o português atendeu a um pedido antigo da torcida e colocou os jovens Fabinho, Giovani, Garcia e John John no fim da segunda etapa.

ITUANO

Jefferson Paulino; Rai Ramos, Rafael Pereira (Frazan), Bernardo, Lucas Siqueira; Mário Sérgio, Paulo Victor (Cavalhera), Eduardo Person; Quirino, José Aldo (Marcelo Freitas), Yago (Saraiva). Técnico: Carlos Pimentel.

PALMEIRAS

Lomba; Mayke, Kucevic, Luan, Vanderlan; Jailson, Atuesta (Fabinho), Tabata (Jhon Jhon); López (Merentiel), Breno Lopes (Garcia), Navarro (Giovani). Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Novelli Jr, em Itu (SP)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Amanda Pinto Matias

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: José Aldo e Saraiva (ITU); López (PAL)

Gols: Navarro (PAL), aos 29'/1ºT; Person (ITU), aos 7', Lucas Siqueira (PAL), contra, aos 27', Tabata (PAL), aos 36'/2ºT