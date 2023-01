SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona superou a ausência de Lewandowski, artilheiro do time na temporada, e um dia pouco inspirado no ataque para vencer o Girona fora de casa por 1 a 0, neste sábado (28), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sem Lewandowski, o Barça jogou com Raphinha e Dembélé no ataque. O atacante francês saiu lesionado no primeiro tempo e foi substituído por Pedri, que fez o gol da vitória. Autor do gol, o meio-campista de 20 anos chegou a 100 jogos pelo Barça.

Com a vitória, o Barcelona chegou a 47 pontos no Campeonato Espanhol, seis a mais que o Real Madrid, segundo colocado com uma partida a menos. O Girona, 12º colocado com 21 pontos, volta a jogar apenas no próximo domingo (5), quando recebe o Valencia.

Os comandados de Xavi voltam a campo na próxima quarta-feira (1), quando enfrentam o Betis.

O primeiro tempo teve poucas chances para os dois times. A entrada de Jordi Alba no Barcelona mudou o jogo -- ele deu o passe para o gol e criou boas chances.

No fim do jogo, o Girona pressionou e perdeu duas oportunidades claras de empatar, ambas com Valery.

O Barcelona estreou hoje o quarto uniforme na temporada, que é amarelo com listras em vermelho, as cores da bandeira da Catalunha - região da Espanha a que pertencem o próprio Barça e o Girona.

De acordo com o clube, a nova camisa é inspirada na faixa de capitão. Essa é a segunda vez que a equipe usa quatro uniformes na mesma temporada - a outra foi em 2019/20.

O Girona levou gol em todos os jogos no Campeonato Espanhol. Quinto melhor ataque da competição (26 gols), o time comandado por Michel tem a segunda pior defesa (29 gols) - a melhor é a do Barcelona, que foi vazado apenas seis vezes.