SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James se revoltou com a arbitragem da partida entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers neste domingo (29) à noite.

O jogo estava empatado em 105 a 105, quando LeBron James invadiu o garrafão e, mesmo marcado por quatro jogadores adversários, conseguiria fazer uma bandeja para vencer o jogo para os Lakers.

Jayson Tatum, do Celtics, claramente deu um tapa no braço de LeBron e fez com que ele perdesse o controle da bola e a cesta.

A arbitragem da partida não marcou nenhuma infração e o jogo foi para a prorrogação. LeBron surtou com os árbitros e ficou inconsolável dentro da quadra mesmo após o cronômetro zerar.

Na prorrogação, os Celtics venceram por 125 a 121 e chegaram a 36 vitórias na temporada regular.