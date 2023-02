SÃO PAUO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brooklyn Nets prometeu muito com suas estrelas, mas não conseguiu nada.

A provável saída de Kyrie Irving põe um ponto final no projeto de dominar a NBA com uma "panelinha" nunca vista antes. A franquia apostou tudo para ter um time com cinco astros e 41 aparições somadas no Jogo das Estrelas, mas nunca chegou a lugar nenhum.

Dois anos depois, só resta Kevin Durant na equipe. James Harden, Blake Griffin e Lamarcus Aldridge foram embora, e agora parece ser a vez de Kyrie Irving, que tem troca encaminhada para o Dallas Mavericks. Os cinco nunca jogaram juntos.

Irving é a figura mais controversas da NBA, para dizer o mínimo. Durante a pandemia ele ficou meses parado por negar-se a tomar a vacina contra a covid-19, depois foi multado em R$ 230 mil por mostrar o dedo do meio para torcedores e agora resolveu que não quer mais jogar no Brooklyn Nets. O jogador também já se declarou terraplanista e compartilhou narrativas antissemitas nas redes sociais.

Irving decidiu que quer sair dos Nets e deve assinar com outro time até quinta-feira (9), o último dia para trocas nesta temporada. A tendência é que ele vá jogar com Luka Doncic nos Mavericks, segundo informa a imprensa local.

O FRACASSO DOS NETS

O time de Durant, Harden e Irving abriu a temporada 2021-22 como franco favorito para vencer a NBA, inclusive nas casas de apostas, mas deu tudo errado. Sem vacina, Irving não pôde jogar e dificultou o entrosamento; Durant e Harden ficaram parados por lesão; e no geral o time patinou. Os três só jogaram juntos em 16 partidas.

O relacionamento não durou até os playoffs, e Harden forçou a barra para ser trocado ao Philadelphia 76ers. O "veterano problema" recusou uma extensão de US$ 160 milhões (R$ 837, 4 milhões) porque queria ganhar ainda mais. Nos Nets, o substituto Ben Simmons não mostrou a que veio, e o time acabou eliminado na primeira rodada dos playoffs pelos Bucks de Antetokounmpo e cia.

Este é o quarto ano desde que os Nets assinaram com Durant e Irving. Havia grande expectativa em torno da dupla, ainda mais após a chegada de Harden e a montagem do time de 41 aparições no Jogo das Estrelas, mas tudo ficou só na promessa. Nestas temporadas, jogou seis séries de playoffs e só ganhou uma.

Atualmente o time é o quarto colocado da Conferência Leste, com 32 vitórias e 20 derrotas. No melhor momento da temporada, chegou a ter 18 triunfos em 20 jogos, mas Kevin Durant lesionou o joelho direito e não joga há um mês.