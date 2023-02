SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores de 2023 começa às 21 horas (de Brasília) desta terça-feira (7).

A primeira fase preliminar começa nesta terça com um jogo curioso, entre Sport Huancayo (Peru) e Nacional (Paraguai). O time peruano vem de vitória por W.O. no campeonato local, enquanto os paraguaios treinaram com máscaras de Covid-19 para simular o efeito da altitude que vão enfrentar.

A partida acontece com portões fechados, segundo o Sport Huancayo informou nesta segunda-feira (6). Originalmente o clube teria de jogar em outra cidade, por causa dos enormes protestos que tomam o Peru desde dezembro. O time conseguiu mandar a partida em casa, mas sem público.

O Estádio de Huancayo, palco da partida, foi local de protestos na semana passada, quando manifestantes incendiaram pneus na praça que dá acesso ao estádio. O Peru vive manifestações enormes que pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte, que respondeu decretando estado de emergência em nove das 25 regiões do país. Ao todo, 58 pessoas já morreram em confrontos com a polícia.

PROTESTOS E W.O.

O futebol no Peru está todo bagunçado. O campeonato local sofreu com seguidos adiamentos por causa dos protestos e começou apenas no último final de semana. Ainda assim, com problemas: cinco times deram W.O. porque não aceitam os valores da venda dos direitos de TV do torneio.

Um deles seria o adversário do Sport Huancayo, que por isso ganhou por 3 a 0 sem precisar jogar. O time não disputou uma partida sequer nesta temporada e está há mais de três meses sem entrar em campo, de fato.

TREINO DE MÁSCARAS

O Nacional (Paraguai) tem suas próprias peculiaridades. Prestes a enfrentar uma altitude de 3,2 mil metros, o time resolveu disputar amistosos com máscaras descartáveis no rosto. "Diminui a quantidade de oxigênio", justificou o clube. Foram dois jogos contra um time da segunda divisão paraguaia, na última quinta-feira (2), com uma goleada por 4 a 0 e um empate por 1 a 1.

PRELIMINAR TEM MAIS DOIS JOGOS

A primeira fase da Libertadores segue nesta quarta-feira (8), com Nacional Potosí (Bolívia) x El Nacional (Equador). O time boliviano só está classificado porque o Torneio Clausura do país foi cancelado em 2022, resultado de uma greve geral; já o clube equatoriano faz jus ao nome e não tem jogadores estrangeiros ? nem nunca teve. Na quinta-feira (9), o terceiro e último jogo da semana é Boston River (Uruguai) x Zamora (Venezuela).