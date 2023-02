TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Flamengo que está em Tânger, no Marrocos, foi surpreendido com uma facilidade de última hora: ônibus gratuitos para o estádio, onde o time rubro-negro enfrentará o Al-Hilal nesta terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes.

A medida foi tomada em conjunto entre a Fifa e a prefeitura. No total, serão quatro pontos de saída realizando viagens de ida e volta. O início das excursões ocorrem a partir das 16h no horário local (12h no horário de Brasília).

VEJA OS LOCAIS E HORÁRIOS

Os ônibus sairão às 16h dos seguintes locais:

- Hotel Hilton

- Hotel Solazur

- Hotel Barceló-

Praça 9 de abril/Grand Socco (perto da Medina)

TORCIDA DO FLAMENGO SERÁ GRANDE MAIORIA

A torcida do Flamengo será grande maioria no estádio, já que a presença de torcedores do Al-Hilal é bem tímida, assim como já havia acontecido no jogo de estreia dos árabes, quando empataram venceram nos pênaltis o Wydad Casablanca.

Quem passar do confronto entre Flamengo e Al-Hilal enfrentará o vencedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly, que jogam nesta quarta-feira (8), em Rabat, às 16h (horário de Brasília).

Tanto a final do Mundial quanto a disputa de terceiro e quarto lugar acontecerão no dia 11, no estádio Moulay Abdalah, em Rabat.