TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Derrotado por 3 a 2 pelo Al-Hilal (SAU), o Flamengo foi eliminado na semifinal do Mundial e viu o ano entrar em colapso já no início de fevereiro. Há 10 dias atrás, o Fla já havia sido derrotado pelo Palmeiras, pela Supercopa, e a temperatura já era alta na Gávea. Com o novo revés, o clube tem a missão de se reconstruir.

A pressão sobre Vítor Pereira é grande. É uma ação ousada, a diretoria resolveu não renovar com o técnico Dorival Júnior -campeão da Libertadores e Copa do Brasil ano passado- para trazer o português, que ainda não engrenou.

O Flamengo tem ainda mais uma final pela frente neste primeiro trimestre: a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente de Valle, com o jogo de ida no Equador e a volta no Brasil. Antes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem em disputa o Campeonato Carioca. Na temporada há ainda a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.