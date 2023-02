SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem um elenco quatro vezes mais valioso do que o Al Hilal, clube que o eliminou na semifinal do Mundial. A comparação tem como base as avaliações feitas pela plataforma especializada Transfermarkt.

O valor de mercado do clube brasileiro é estimado em R$ 893,6 milhões (161,7 milhões de euros), enquanto o do clube saudita é de R$ 219 milhões (39,6 milhões de euros).

Só a dupla de ataque rubro-negra, formada por Gabigol e Pedro, já vale mais do que todos os jogadores do Al Hilal. O camisa 10 flamenguista é avaliado em R$ 121,6 mi e o centroavante em R$ 110,5 mi.

O atleta mais valioso do time da Arábia Saudita é o brasileiro Michael, ex-jogador do Fla. O atacante de 26 anos vale R$ 47 milhões e seria apenas o sexto com o maior valor de mercado entre os flamenguistas, atrás também de Arrascaeta, Gerson e Éverton Cebolinha.

O brasileiro é seguido na lista dos mais valiosos do Al Hilal pelo volante Cuéllar e pelo atacante Marega, que valem R$ 27,6 milhões, cada. Luciano Vietto e Salem Al-Dawsari, que marcaram gols na partida, são avaliados em R$ 15,5 mi e R$ 9,9 mi, respectivamente.