RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A derrota do Flamengo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (7), no estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos, causou revolta nos rubro-negros. Além de culpar o técnico Vítor Pereira pelo resultado ruim, os torcedores trataram de "caçar" aqueles flamenguistas que não trazem muita sorte assistindo aos jogos e um deles foi a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Chamada de pé-frio por ter acompanhado a final da Supercopa na tribuna de honra da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, perdida para o Palmeiras no final de janeiro, Janja tratou de usar o bom humor para se eximir de qualquer culpa pelo adeus ao sonho do bicampeonato Mundial neste ano. O Flamengo vai agora disputar o terceiro lugar do torneio. "A quem interessar possa, declaro que não estou assistindo ao jogo!", escreveu nas redes.

Janja deixou a mensagem em seu perfil oficial faltando cinco minutos para acabar o jogo e não demorou muito para que os internautas comentassem a publicação. "Continue torcendo para o Flamengo, por favor", zoou um seguidor. "Com esse técnico, o Flamengo não precisa de nenhum pé-frio", observou o segundo. "Mude de clube, Janja. Torça para Corinthians", comentou o terceiro e o quarto usuário ainda completou: "Pare de sofrer com time pequeno."