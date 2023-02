RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz fez críticas a Istvan Kovacs, da Romênia, árbitro da semifinal do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al-Hilal, da Arábia Saudita, e afirmou que ele "minou" o time da Gávea durante o jogo.

O clube rubro-negro perdeu por 3 a 2 e deu adeus à competição. Os Al-Hilal marcou duas ainda no primeiro tempo, em cobranças de pênalti, e o volante Gerson foi expulso pouco antes do intervalo.

"Talvez, seja a primeira vez na minha vida que vou falar de um árbitro. Minou a nossa equipe, principalmente a intensidade da nossa equipe. Tiveram três ou quatro jogadores que fizeram uma falta no jogo e ele deu cartão amarelo", disse.

David Luiz lembrou que o fato de a competição ter sido realizada no início do ano teve influência na questão física e lamentou a eliminação precoce, mas pediu foco para o restante de 2023.

"Normalmente, essa competição é na final da temporada, quando o time está em ritmo de jogo e, infelizmente, com a Copa do Mundo, tudo mudou. Mas, agora, não é achar desculpas, é planejar o ano. Temos outras competições para disputar. É muito triste, frustrante. A gente sonha uma vida para estar aqui e, de repente, com um árbitro que não está no nível da competição, sermos minados em inúmeros aspectos do nosso jogo", disse.

"Toda vez podemos jogar melhor, sempre podemos melhorar, mas fica o espírito do grupo de lutar até o final. Não largamos, tentamos. Tivemos uma chance agora no final de empatar o jogo, mas Deus não quis", afirmou.