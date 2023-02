SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Melhor atleta olímpico masculino do país em 2022, Alison dos Santos, o Piu, sofreu lesão no joelho no início da semana e terá que passar por cirurgia. Ele perderá no mínimo o começo da temporada, com risco de ficar afastado durante a maior parte do ano.

A lesão de Piu foi noticiada inicialmente pelo Globo Esporte, e confirmada pelo Olhar Olímpico. Ela aconteceu na segunda-feira, quatro dias após ele receber o Prêmio Brasil Olímpico, oferecido pelo COB.

A contusão afetou o menisco lateral do joelho direito, e aconteceu durante o aquecimento na pista do Centro Olímpico, em São Paulo, onde Piu estava fazendo o chamado período de base acompanhado do técnico Felipe Siqueira.

O campeão mundial dos 400m com barreiras tinha plano de passar a temporada nos Estados Unidos, em Clermont, na Flórida, em centro de treinamento ligado à Adidas, sua patrocinadora. A ideia era ficar lá até o fim da temporada, em outubro, com os Jogos Pan-Americanos. Além de Piu, também iriam Siqueira e o barreirista Rafael Pereira. Esse plano foi abortado, por enquanto.

A equipe médica do COB, que acompanha Piu de perto, está avaliado se é necessária a sutura (costura) do menisco, ou uma raspagem, que demandaria bem menos tempo de recuperação. Caso ocorra a sutura, serão pelo menos quatro meses fora das pistas.

Piu ficaria com prazo apertado para disputar o Mundial de Atletismo, que vai acontecer em agosto, em Budapeste, na Hungria. O brasileiro, que venceu a edição de 2022 no Oregon, nos EUA, tinha como meta repetir o feito e tentar o recorde mundial.