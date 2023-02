SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid chega para o duelo contra o Al Ahly com a responsabilidade de manter um feito histórico: o Mundial de Clubes da Fifa nunca teve uma final sem um clube europeu ou sul-americano.

Com a eliminação do Flamengo diante do Al Hilal, sobrou para o clube espanhol a tarefa de defender a escrita. Embora tenha desfalques importantes para a semifinal ?como o trio Benzema, Courtois, e Militão?, o Real é favorito no confronto.

Os Merengues estão em sua sexta participação no torneio desde que a Fifa passou a organizá-lo e buscam chegar à quinta final. Com exceção de sua participação no torneio, como convidado, em 2000, eles marcaram presença na decisão nas outras quatro ocasiões seguintes: 2014, 2016, 2017 e 2018.

A edição do Mundial em 2000, inclusive, foi a única que não teve uma equipe europeia disputando o título. O Corinthians venceu o Vasco nos pênaltis e se sagrou campeão.

A partida entre Real e Al Ahly terá transmissão do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e dos serviços de streaming Globoplay e Fifa+.